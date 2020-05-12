資深男護值勤暫別家人　獲子稱頌「抗疫戰士」暖在心

新冠肺炎疫情下，前線護士擔心的不只是自己安危，更要與家人暫別數月。有資深護士表示，歸家無期，最不捨的是妻子以及兩名兒子，但得悉兒子將自己形容為「抗疫戰士」、更將事迹廣傳，一言一語暖在心頭。另有自薦走上前線的護士抗疫期家人不時為他煲湯，雖然只能在家樓下交收，見面僅數秒，但關懷之情不能言喻。

北區醫院內科病房經理賴永富指，三月九日正式調往最高規格隔離病房工作，為免傳染妻兒，當晚更帶着行李以及沉重的心情離家，搬到酒店居住，他形容「行李重極都唔及自己心情」，他擔心的並非自己會否染疫，而是不知何時再能與妻兒相聚。他原定走上前線四星期，不過到第三個星期，收到指示須籌組二線隔離病房，離家日期由四星期延長至七星期。

父親遲遲未能歸家，兒子失望在所難免，不過賴在兒子補習老師口中聽到兒子廣傳自己在隔離病房工作的事，才發現自己的工作令兒子自豪，認為父親「好威」，年僅七歲的兒子不時跟他數說每個感染群組，每日又多少個確診者送進他負責的北區醫院，才發現兒子已「大個仔」。

在伊利沙伯醫院註冊內科護士劉建樂則透露，當初自薦走上前線，家人雖然口說不擔心，但每日在通訊群組轉發有多少新增個案，追問是否送進其病房，提醒他萬事小心，字裏行間滿是擔憂。抗疫期間與家人減少接觸，家人煲了湯，也只能在家樓下交收，拿回酒店喝，見面僅五至十秒，但一切滋味在心頭。多名護士日前與傳媒分享抗疫經驗之際，有醫管局高層突然闖進，向他們送上蛋糕，感謝他們的貢獻。