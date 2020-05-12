探射燈：閱兵晒冷　東風41導彈射程覆蓋美國

去年的十一閱兵是內地歷來最大規模閱兵活動，海、陸、空三軍及其他戰略支援部隊等，均展出多款新型武器，包括160餘架各類型飛機及580台套裝備，其中以射程幾乎覆蓋地球上所有目標的「東風41洲際彈道導彈」，及具備超音速滑翔飛行能力的「東風17常規導彈」最受關注。

在去年閱兵首次亮相的東風41洲際彈道導彈，屬於火箭軍第4代戰略核武，被內地官媒形容為火箭軍「撒手鐧武器的新成員」，並視為威懾美國的有利武器。東風41射程最遠達1.5萬公里，可覆蓋美國全境，自身可攜帶10枚以上彈頭，且機動性高，可以在高原、戈壁、雪地、荒漠等極端路況行駛，在國土範圍內亦能實現全域機動、隨機發射，比固定在發射井的導彈更難被發現，也更容易在遭到首次核打擊後幸存，並發動核反擊。

彈頭外形特殊的東風17為中國第一款擁有高超音速滑翔體的中程彈道導彈，可進行近乎「水漂」式的特殊彈道飛行，具備全天候、無依託、強突防特點，可對中近程目標實施精確打擊。傳統反導彈系統幾乎無力推演計算其具體位置，從而突破反導彈系統的攔截，甚至直接摧毀敵方的戰略反導彈發射陣地。