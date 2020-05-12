探射燈：台海南海頻演練　中美軍事角力升級

新冠肺炎疫情令中美關係變得緊張，雙方再次展開軍事角力，近期在台海及南海進行的一連串軍事行動，更令區域局勢升級。近日網上流傳試射「巨浪3型潛射彈道導彈」的影片，令外界再次關注中國核武發展。

巨浪3型潛射彈道導彈是中國正在研發的第3代洲際潛射彈道導彈，射程超過1萬公里，據報可搭載最多10枚分導式核彈頭，意味潛艇在中國海域發射它時，美國、歐洲、印度及俄羅斯都在其射程範圍之內。由目前3次試射的平台來看，它提升射程及攜彈數量的同時，尺寸並未超過巨浪2型的發射井，因此相信094型或32型彈道導彈試驗潛艇亦能搭載它。解放軍現役戰略核潛艇是094型，可搭載16枚射程約7000公里的巨浪2型。但有俄羅斯軍事專家分析指巨浪2型射程不足，若要核打擊美國，搭載導彈的潛艇需要駛出中國近海，增加發射風險。

有報道引述消息指，兩艘升級版094型最近服役，它們配備更佳的雷達、聲納及魚雷技術，大大提高中方水下戰力。據報新一代戰略核潛艇096型處於研發階段，外界相信它能搭載24枚巨浪3型。