探射燈：解放軍首披露　無人戰車服役　沙場披荊斬棘

內地軍事裝備一日千里，除了典型的戰機軍艦，無人操縱的軍事裝備亦將成軍隊要員。解放軍官方首次披露，一種新型戰鬥偵察型無人作戰車輛正式服役，是繼無人機後再有一種無人裝備加入作戰，目前已裝備至解放軍陸軍部隊。學者認為，中國在與國際關係緊張時展示新型尖端軍事武器是一種實力宣示，相信未來會發展更多無人戰車及戰機，在軍事發展上與美國分庭抗禮。

首次獲官方證實服役的是新型戰鬥偵察型無人作戰車輛UGV，具備偵察及火力支援等作戰能力，體積細小的戰車能夠單獨作戰或搭載另一無人戰車到作戰區域即時投入戰鬥，可攜帶機槍及隨時換裝武器。根據內地傳媒報道，加入解放軍服役的無人作戰車輛UGV，是中國北方工業公司研製的「銳爪1」型戰鬥偵察型小型無人戰車，屬小型履帶式無人戰車，車長70厘米，高60厘米，重120公斤，操作範圍為1000米，以電機驅動，行進時速可達10公里。

無人戰車具備多功能作戰模式，既可在戰場上為班級或排級單位執行近距離偵察、探測和監視任務，亦可根據任務需求換裝武器。除偵察任務外，戰車更勝任執行火力支援任務，可將7.62毫米班用機槍搭載到平台上，亦可裝載短程光電載荷、機器視覺、照明組件、遙控武器站等。

值得一提的是，「銳爪1」可以獨立自主行走作戰，亦可搭載在更大的「銳爪2」運輸型無人戰車的車艙中，一旦到達作戰區域，即可投入戰鬥。

「銳爪1」在2014年的珠海航展上首次公開亮相，而北方工業公司在2018年的珠海航展上，更展出「銳爪1」無人戰車的升級改進版本，其中新設計的遙控武器站採用彈藥箱供彈，提高無人戰車的持續火力射擊能力。該車平台上搭載機槍，可以上下和左右角度調整，機槍右側安裝有彈藥箱和觀瞄設備等裝置；武器可依需要調整至23毫米、30毫米口徑機關炮的級別。另傳感器可增加或更換，包括有可伸縮的小型平台，可以安裝攝像頭、攜帶小型雷達等。

有關報道指，目前解放軍官方並未向外透露「銳爪1」具體的服役時間，也沒有公開裝備的數量，已知的是已裝備於解放軍陸軍部隊當中。相對比傳統的有人車輛載具，無人作戰車輛具備更大的安全性，可以減少軍人傷亡，尤其在一些不適合軍人作戰的偏遠地形及複雜地區，無人作戰車輛就可以發揮優勢。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，在全球戰略發展趨勢來看，發展尖端軍事武器是國際關係的談判籌碼，尤其現時中美關係因新冠疫情呈緊張之勢，公布新型武器相對有鼓勵作用。他又指，無人戰車可在軍事上廣泛應用，如可深入敵陣作戰，減少軍人傷亡，對作戰無往而不利，相信未來將會有更多無人車及戰機等投入服役，亦會充分利用人工智能技術，將科技結合軍事，是未來軍事策略的趨勢，亦相信中國在軍事發展上不會落後於歐美。