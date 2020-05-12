網民熱話：大媽海邊瘋狂撈海星　網民斥「大屠殺」

夏日來臨，不少人都會到海邊玩樂，不過有人卻以撈捕海洋生物為樂，甚至採取滅絕式手法。有3名大媽就被拍到在海邊大肆撈捕海星，當中不乏是BB級海星，網民不禁怒斥，「這些人的質素就是這樣，她們感覺所有野生的就可抓來吃，而且也無節制」。

Facebook專頁「海洋拾荒者Kitti」上載兩張圖片，一張圖顯示一名中年婦人戴上勞工手套，在海中俯身撈海星，數量之多幾乎塞滿整個；另一張圖則是另外兩名中年婦人站在海中，其中一人手執的網內裝了數十隻海星。不過3人所執的海星看起來都相當細小，似乎都屬「BB級」。

貼文內並沒有標明拍攝時間及背景，不過有人估計是馬鞍山海星灣。有網民就怒斥其行為是「大屠殺」，令海岸生態環境變得惡劣，質疑海星有何用處，亦有人懷疑大媽執海星是為煲湯，「（如果）石頭能煲湯，她們也撿回去，所經之處寸草不生」。不少網民同時分享近日不時在海邊發現有人檢拾海洋生物，「我今日喺西貢海灣都見到一對男女拎咗一大袋，話佢仲話其他人都咁拎，個男人仲話我好成日望實佢，話嗰度唔係保育區。」

網民有話說

May Luk：應該唔係第一次去，帶齊用具，手套，網袋

Nanikore Zakka：成日見到無論大人至小朋友：捉蟹仔，摸蜆，執海星乜都有。

Mad Lee：人類果然係地球嘅毒瘤

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