政府臨急申撥54億救海洋公園　鍾國斌批逼議員支持

自1月底關閉的海洋公園瀕臨破產倒閉，政府向立法會財務委員會申請54億港元撥款「救亡」，財會將於周五(15日)審議。海洋公園董事局高層今早(12日)在電台節目表示，撥款將用於公園未來12個月的營運開支及還債，未來半年將會與政府跨部門重新檢視未來定位，將有很大轉變。立法會經濟發展事務委員會主席鍾國斌則批評，政府在最後一刻提交申請，屬逼議員支持。

海洋公園董事局高層指，公園是香港人集體回億，有2000個全職職位，倒閉的後果將非常嚴重，他相信沒有人想見到海洋公園倒閉。他又指，公園由1月以來減少了100萬名遊客，收入減少3至4億港元，亦未能預料未來入境香港的旅客類型，故需時研究及檢討方案。他又指，公園之前提出的100億資金申請方案中，有很多假設都難以發生。

同場的鍾國斌形容情況矛盾，認為大部分巿民想公園繼續營運，但54億撥款有30億用作還債，並非長遠計劃。他認為問題有很多處理方法，並非只有批准撥款或倒閉，批評政府到最後一刻才向立法會提交文件逼議員支持，如果不批准撥款或會成為千古罪人。他建議政府先撥款24億予公園營運，暫緩用於償還貸款的30億撥款。他又指，公園自更換主席後一直虧蝕，必須更換公園管理層。

另外，現任海洋公園行政總裁李繩宗將於今年7月退休，董事局高層表示正進行全球招聘，董事局通過後會公布。