保就業計劃5.25接受申請　薪酬計算月份擴至去年12月

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，當中會花800億港元推出「保就業計劃」，以資助僱主出糧。政府今(12日)公布，第一期的申請會於本月25日開始，申請時間為期三周，會補貼僱主6月至8月的薪酬支出，並涵蓋65歲以上毋須強制作強積金供款，但僱主有為其作自願供款的僱員，涉及約6萬人，惟第一期計劃只適用於今年3月31日前已開設的強積金戶口。政府預計，於僱主提交申請後3至4星期內發放款項，首批款項料於6月底前收到。

政府指，指定工資計算月份會由原來今年1月至3月，改為2019年12月開始至今年3月，僱主可從該4個月份中自行選其中一個月作為基礎計算補貼，強調僱主要承諾接受工資補貼期間不能裁員，並要將全數補貼用在僱員工資，當局會設立懲罰機制，政府可向違反承諾的僱主，取回部分補貼金額，或要他們繳交罰款。

政府補充表示，自僱人士如在3月31日或之前已開設強積金戶口，申請前未有取消，可以獲一筆過7500港元資助，預料有21.5萬名自僱人士受惠。另外，原本被剔除計劃的建造業及飲食業，1.2萬名連續受僱的員工會納入計劃，包括工程師及廚師等，涉及5000多名僱主，並不會影響原本的受惠項目。

政府又指，現時有約15萬名65歲或以上的年長僱員，防疫抗疫基金向的士及紅色小巴司機提供6個月的補貼，將擴展至綠色小巴及本地渡輪的年長僱員，預料約2.42萬人受惠。1.75萬名飲食業及建造業員工會有指定受惠計劃；洗衣店將會按規模獲發津貼，保障65歲以上員工就業，涉及約2000人，另有約1萬名政府外判員工。其餘3至4萬名65歲以上員工屬專業人士、在受資助機構工作的人士。

政府指，僱主只須在網上提交申請，授權強積金受託人向政府委任的代理人提交供款資料，僱主不用自行提交僱員資料或證明，當中所有行政費由政府支付。