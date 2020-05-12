保就業漠視65歲以上僱員　政府跪低補鑊11萬人受惠

港府早前宣布的措施被指忽略一眾年長僱員，今日終推多項保障措施。(黃仲民攝)

全港有約15萬名65歲以上就業人士，港府上月宣布保就業計劃時，卻將65歲以上人士剔除在外，令大批年長僱員無法獲資助，社會猛烈批評後，政府今日(12日)「跪低」，宣布將持有強積金戶口的65歲以上就業人士亦納入保就業計劃的保障範圍，受惠人數增加約6萬人，並有約5萬名年長員工受惠於其他保障計劃。

政府今日宣布多項為65歲以上就業人士而設的措施，同時將早前不受惠的行業納入計劃，如不受惠任何防疫抗疫基金措施的洗衣店，將會獲按規模發放一筆過津貼。僱主獲得補貼後需保障65歲以上員工就業，料整體受惠僱員約2000人。

另外，防疫抗疫基金會向的士及紅色小巴司機提供6個月的工資補貼，每月6000港元，為期6個月。計劃將擴展至綠色小巴及本地渡輪的65歲或以上員工，整體涉及約2.42萬人。金額將交由僱主，以保障僱員就業。至於1.75萬名從事飲食業及建造業的員工，將會有指定受惠計劃。

至於1萬名65歲或以上的政府外判員工，因政府是其僱主，不受疫情影響，其工作亦受到保障，故未作改變。

行政長官林鄭月娥宣布「補漏」措施時解釋，以上措施可保障逾11萬名基層年長工人的就業，其餘3至4萬名65歲以上就業人士則屬僱主、專業人士、在受資助機構工作等人士。政府相信，改善措施已聆聽各界意見。

保就業計劃4大改善措施

項目/原本計劃/改善措施

計算補貼額時間/今年1至3月其中一個月份/2019年12月至今年3月(共4個月)

65歲以上僱員/沒有強積金戶口者，其僱主不合資格申請計劃/持有強積金戶口的65歲以上僱員獲納入計劃

建造業及飲食業界僱員/被剔除在計劃外，另設特定計劃/相關業界的長期僱員(如工程師、工場廚師等)獲納入計劃

自僱人士/須在去年1月1日至今年3月31日前有強積金供款戶口/在今年3月31日前開立強積金戶口即合資格