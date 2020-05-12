修例風波：鄧炳強指本周日有示威者在旺角燃燒及投擲雜物

有示威者本周日(10日)在旺角燃燒及投擲雜物等違法行為，當中不少學生被捕。警務處處鄧炳強今日(12日)在元朗區議會會議上表示，自去年6月反修例示威至今，警方共拘捕3286名學生，佔整體被捕人數的41%，其中60%是大專生，40%是中學生，而近月中學生被捕人數已超越大專生。

他又指，去年11月13日一名清潔工被人提磚頭死亡，2名年輕人被拘控，顯示年輕人被利用，並將責任推予政府及警察，但議會人士則妨礙警方執法，是收取政治紅利，呼籲家長、老師及有良知的人要保護年輕人。

鄧炳強又表示，警方日前於九龍一個廢置校舍檢獲爆炸品材料，今年3月又有人在小西灣進行子彈射擊測試，全是真槍實彈，本土恐怖主義正孕育。他又指，受害者可以是任何一個人，亦不希望任何人是殺人兇手，香港正處於分化，暴力蔓延，呼籲市民同心抗暴抗疫，建立正確價值觀。

在旺角被捕的議員鄺俊宇以區議員身份出席元朗區議會會議，指警方當日以各種形式阻礙傳媒採訪，又指自己受傷不要緊，但希望警方正視如何改善讓傳媒報道工作。鄧炳強向鄺俊宇表示，鄺是自己最尊重的議員，亦希望作出慰問。

對於鄺俊宇要求警方向傳媒道歉，鄧稱了解當日傳媒所面對的經歷不理想，又指警方需更加專業，日後會與傳媒不同協會會面，以便以後的採訪工作。