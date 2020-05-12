網民熱話：阿叔大埔停車場疑打尖充電　狂扯電動車充電線

現時不少商場停車場都提供電動車充電點，方便司機，若充電位爆滿，隨後而至的司機要稍作等候亦是理所當然。近日有車Cam就拍到一名阿叔疑為「打尖」充電，企圖將一架正在充電的私家車充電線拔走，而且動作粗暴，網民一方面斥責阿叔的「搶電」行為。另一方面影片獨特的拍攝角度，亦引起網民不少聯想。

Facebook專頁「HongKong CarCam」昨日（11日）上載車cam片，專頁稱事發在大埔一個商場停車場內的電動車充電位置。片段開始，見到一名阿叔走近一輛連上充電線的私家車，嘗試拔出充電線，但拔了幾次都不成功。阿叔於是轉而將充電線用力左右拉扯，動作相當肉緊。不過，由於充電尚在進行中，電源未關上，最終阿叔未能拔走充電線，只好無奈離去。

網民看過片段後，不少人都為私家車車主「肉赤」，「咁撬法，個叉電位仲有嘅？」亦有人抵死表示，阿叔並非想拔走充電線，只是想測試插得是否穩固。不過亦有人「錯重點」，指片段暗淡而且鏡頭不斷放大阿叔的動作，認為「事有蹺蹊」，懷疑有人事先設置隱蔽鏡頭拍攝，不過有網民隨即指正，該款電動車側鏡配備該種攝影功能，所以才拍得整個過程。

網民有話說

Jeffery Tse：其實佢自己都係揸電車，今日咁樣整人，他朝君體也相同

Jacky Suen：唔係一個位一個充電線咩？

Ralphyypia Fung：拍得好有電影感

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