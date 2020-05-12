清潔工涉阻警查途人　現場片段未見阻礙動作

警方在現場所拍片段中，不見被告何永隆以身軀阻警前進的動作。

中年清潔工涉嫌在去年8月5日全港「三罷」當晚阻擋警長截查少年，而被控阻差辦公罪一案，今日（12日）在九龍城法院續審。涉嫌警長早前指稱被告曾跟隨他左右移動，今日在盤問下承認相關動作其實僅維持約一秒，且他從沒將之記錄在案。他又承認因為當時情況不容許，故在拘捕後一直沒有警誡被告。

現年50歲被告何永隆，被控當日在深水埗欽州街與長沙灣道交界，阻礙警長馮耀彤執行職務。

馮今接受盤問，指未能確定被告是如何出現在他的前方，但堅稱被告曾跟隨他左右移動約一秒。不過，馮承認在口供紙及警察記事冊上，均沒有把左右移動的情節記錄在案，而警方所拍攝的現場片段中，亦沒有看到有關情況。片段也聽不到被告曾說「走呀，走呀」。

馮又承認，他把被告推向美孚方向並將其制服時，少年正往相反的方向跑走，同意被告當時的位置並沒有阻擋到他繼續追截該少年。辯方指出，被告是因不斷被馮出手推，他才張開雙手，根本沒有試圖掙扎及阻擋警員，而少年跑走亦與被告無關，馮對此一概表示不同意。

馮及後制服被告、對他扣上膠索帶手扣，並把他帶上警方私家車，但就一直沒有對他作出警誡，馮解釋是當時「情況唔容許」。辯方追問確實原因，馮聲稱他當時認為情況仍未受控，「唔容許就是唔容許」，而且被告遭制服後一直情緒激動。