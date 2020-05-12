政Whats噏：教育局前局長吳克儉　申請入紙再婚

人稱「吳得掂」的教育局前局長吳克儉，在任局長時備受批評，但近期終於掂喇，事關佢於本月4日在沙田婚姻登記處申請入紙再結婚，據了解，女方為田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜。

吳克儉前妻梁允愛於2016年病逝，他事後曾在其Facebook公布太太死訊，又感謝各界友好關心，更留言「永遠愛您」，事隔至今不到四年，覓得第二春。

陳孟宜數年前接受媒體訪問時表示，她畢業後應徵第一份工作是櫥窗設計，當時有1000人面試，結果成功被取錄，但因為身體不適，故轉職幼兒教學工作至今。她亦透露，其爸爸是一名突發記者，由於採訪工作關係，她差不多1個月才見爸爸一次，但每次回家都與他們分享採訪經歷，當中不乏恐怖事件，她形容是成長過程中的特訓，長大後膽量較一般人高。

吳克儉在任教教育局局長時備受批評，2015年10月，一群家長認為政府實施的小學三年級TSA(全港性系統評估)制度，帶給學生太多操練和壓力，在Facebook發起「爭取取消小三TSA」行動。面對事件，當時吳不但沒有正視問題，更被指請假陪老婆去日本睇紅葉，不出席11月在立法會舉行的TSA公聽會。