西九反黑「士沙」涉販毒案女犯　另涉偽鈔案

西九反黑組警長涉販毒案的女被告王若男，原來另涉偽鈔案且被通緝。

西九龍總區反黑組「士沙」涉嫌販毒案，警方先後拘捕多人，其中28歲女被告王若男於案件首次提堂時因留院缺席，原來她另涉一宗管有偽鈔宗，原應在半年前在區域法院受審，但她在開審當天無出庭而被法庭發拘捕令通緝。王若男今（12日）早就這宗偽鈔案被解往區院提訊，法官下令充公其保釋金，將案押後至6月11日再提堂，期間被告須還押監房看管。

被告王若男被控在2018年2月22日，在深水埗大南街161至163號某單位內，管有91張偽造的1000元港幣鈔票。她原應在去年11月4日到區院受審，但她並無出現，至今年5月7日才被拘捕歸案。

被告的代表律師今天向法官解釋，開審當日被告要帶患病的3歲女兒去醫院，所以沒有到庭。惟經追問後，她承認女兒有先天問題，需定期覆診。

法官表示，被告所述並不合理且明顯是藉口，她一早已知審訊日期，若要照顧女兒她大可通知法庭安排，或在第二天審訊現身，但她一直沒與當局聯絡。法官因此決定，將被告5000港元保釋金充公。

被告不再申請保釋，律師就指她不會認罪。而控方就要求押後，以決定會否加控被告不依期歸押罪。