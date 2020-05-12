削開支敲響網絡保安警號　半數受訪企業曾遭網絡攻擊　

經濟不景、營商環境欠佳，企業調整資源，連網絡保安亦受影響，香港生產力促進局一項調查發現，本港企業的最新網絡保安準備指數下調至46.9(最高100)，較去年的同類調查跌了2.4；過去12個月，有過半數受訪企業曾遭外部網絡攻擊，受狙擊比率亦較去年調查的41%高。

該項調查在今年3月進行，以電話訪問6個行業、共315間企業。調查結果顯示，今年綜合企業網絡保安準備指數較去年微跌2.4。56%受訪企業過去一年曾遭網絡攻擊，當中釣魚電郵最多，多達83%；勒索軟件有41%；假扮高層的電郵詐騙亦有26%。生產力局指出，這些攻擊是以金錢利益為主，網絡罪犯藉此賺取最大的非法回報。

行業分類方面，調查發現金融服務業（62.9）繼續在網絡保安準備方面做得最好，達「管理」級別，其他行業類別的得分(40.9至51.9)則在「基本」級別的範圍內。另有3成受訪企業計劃在未來12個月加強網絡保安，當中以「終端保安」、「系統及網絡保安」及「雲端保安」為三大投資領域。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，企業網絡保安準備指數下跌，可能是受到環球經濟衰退、中美貿易摩擦、社會事件及新冠肺炎疫情等多重因素影響，使企業將資源集中應對生意減少的挑戰。不過，隨着數碼轉型是一個不可逆轉的趨勢，企業對網絡保安亦絕不容半點鬆懈。生產力局為業界提供網絡保安培訓和相關顧問服務，令業界有能力應對日益猖獗的網絡保安挑戰。