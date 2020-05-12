謝振中指葵青區首季罪案率升近2成　主要涉詐騙案

謝振中批評有人在過去的週日，有人在全港各區煽動暴力事件。(黃偉邦攝)

葵青警區指揮官謝振中總警司今午(12日)出席葵青區議會會議，交代今年首季區內治安情況，指罪案率較去年同期升近20%，主要為詐騙案，包括口罩騙案，其中2宗案件涉款300萬港元，騙徒已落網，而暴力案件則上升14.4%，他指自己作為指揮官，希望可維持區內治安。

謝又批評有人在過去的週日(10日)，有人在全港各區煽動暴力事件，認為大規劃暴亂事件一觸即發，留下只有社會分化，希望葵青區居民重建社會安寧。

對於近日有警員被捕情況，謝提到葵青區一名警長涉妨礙司法公正被捕，作為葵青警區指揮官，他感到非常痛心。他續交代，案件是由葵青警區主動調查，過程中發現該警長涉有份策劃案件。他指警方不會因涉案人背景而影響調查，強調只要有足夠證據便會檢控，絕不徇私。上述案件已交新界北總區重案組跟進，整個調查過程是獨立於葵青警區，避免予人「放生」的疑慮。

議員黃俊達關注近日有警員涉及串謀販毒，警員會否私下轉售，詢問警方會如何處理毒品，謝振中回應會加大誠信管理，又指所有證物，包括毒品會有一套處理機制，相關證據鏈亦會在法庭展現。

民主黨區議員尹兆堅詢問謝振中，能否保證日後區內不會發生警員違法等事情，他又批評「建制派口罩你唔理」，但卻派出防暴警用武力驅趕在商場聚集唱歌的市民。會上亦有議員重提有警員今年3月底在葵涌警署內拍攝民主黨成員夾錢保釋中西區區議會主席鄭麗琼一事，並將之轉發建制派人士，片段隨即在社交平台瘋傳，會否處分涉事警員。

謝回應指，他可保證加強葵青警區督導工作，避免同類型事件再次發生。謝表示，當時有同事留意有人群在警署門外聚集，已採取風險評估工作，有人已向執法部門投訴，事件已進入調查階段，故現時不會在區議會評論。

議員黃俊達關注近日有警員涉及串謀販毒，警員會否私下轉售，詢問警方會如何處理毒品，謝回應稱，會加強誠信管理，又指所有證物會有一套處理機制，相關證據鏈會在法庭展現。