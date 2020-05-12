國泰港龍高層向員工發信　適時公布改革細節

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，因新冠肺炎疫情嚴重影響業績，上周傳出考慮重組旗下航空公司架構，或取消「國泰港龍」品牌，國泰合併旗下國泰港龍航空及香港快運，命名為「Cathay Express」。國泰港龍行政總裁丘應樺今(12日)向員工發信，指出疫情下整個航空行業或要數年才能回復正常，公司也會革新求存，明白這些傳聞增加同事憂慮，待公司有更明確的應對措拖時，會再適時公布細節。

丘指，新冠肺炎疫情影響全球的航空業，不少公司採取裁員或要求員工放無薪假等，隨着航空業的危機擴大，分析相信航空業有深遠的變化，公司亦要採取措施求存。

他又指出，該公司不同部門正採取最佳的方法，渡過航空業的最大危機，團隊正進行很多工作，希望能夠在新營運挑戰下保持長期競爭力。至於社會上的傳言，該公司明白會增加同事間的憂慮，但當公司有更明確的措施時會適時公布，希望同事可以耐心等候及保持專業。