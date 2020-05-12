黃雨毀駿洋邨派餐帳篷　食物轉放更衣室恐釀播毒風險

駿洋邨内其中一個以臨時帳篷搭建的派餐區昨晚被風吹倒。

火炭駿洋邨檢疫中心昨晚(11日)在黃雨橫掃下，邨內其中一個以臨時帳篷搭建的派餐區被吹倒，中心竟安排將食物轉到附近一個供工作人員穿着及卸除保護裝備的更衣室內擺放，令人擔心做法會增加食物被污染的風險。東網正向衞生署查詢相關情況。

新冠肺炎全球肆虐，火炭駿洋邨被政府徵為隔離檢疫中心，由民安隊負責安排膳食、巡邏及運送物資給接受隔離人士。駿洋邨共設有3個以臨時帳篷搭建的派餐區，分別分布在3個通往樓宇大門的通道上，被劃作緩衝區，送餐職員可在該位置向民安隊交接食物，再由民安隊轉交給污染區（Dirty zone）內穿着保護衣的保安向隔離人士派餐，每日派發三餐。

不過，昨晚一場黃雨，將其中一個位於駿逸樓地下的帳篷派餐區摧毀，而民安隊竟將該派餐區轉移至駿逸樓地下室內的一間職員更衣室。有職員透露，該更衣室為幼兒中心改建，以往用作予派餐保安作卸除保護裝備的地方，最忙碌時期，有近百人在此更換保護裝備。

然而，新派餐點與卸保護區位處同一空間，僅以一塊白板阻隔，職員擔心會釀成食物安全危機，而外賣員在缺乏保護衣物下，進入沒有緩衝的派餐區也會增加感染風險，批評有關做法漠視員工及隔離人士的安全。

駿洋邨自2月起被政府徵用作檢疫中心，上月底政府陸續安排專機，從巴基斯坦首都伊斯蘭堡接回319名香港居民返港，目前居於駿洋邨作強制隔離的多為巴基斯坦返港的居民。而保安局最快於本周末安排專機接載滯留印度的港人回港，抵港後也會轉乘專車前往駿洋邨檢疫中心進行14天強制檢疫。