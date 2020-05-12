預先包裝果汁無列明含二氧化硫　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心今(12日)公布，DON SIMON一款預先包裝果汁樣本違反食物標籤規例，未有標明含有可在果汁使用的防腐劑二氧化硫。中心呼籲涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。

中心發言人指，該中心在恒常的食物監測計劃中，從北角一間超級市場抽取上述果汁樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫，但標籤上並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。中心正追查有關產品的來源。

二氧化硫是一種低毒性防腐劑，可用於果汁、乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。中心呼籲市民應停止飲用受影響批次的產品。

產品詳情如下：

產品名稱︰100% PRESSED PEACH & GRAPE JUICE

品牌：DON SIMON

原產地：西班牙

分銷商：Top Label International Limited

容量：每盒1公升

此日期前最佳︰2020年9月17日