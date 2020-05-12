中西區暴動案證人開始作供　指揮官稱示威者向警方掟磚

去年7月28日中西區爆發警民衝突，示威人士往中聯辦途中與警方對峙，警方展開行動拘捕多人，包括經營健身中心的一對夫婦及一名女學生，3人否認暴動罪，案件在區院續審，控方今(12日)開始傳召證人出庭作供。

總警司陳思達供稱，他於案發當天原本是新界南總區的副指揮官，但他當天獲分派到港島擔任應變大隊指揮官。他表示，由於2019年6月「有啲風波出咗嚟」，警方需由其他總區抽調人手在公眾活動時負責特別職務。

陳供述當天他的應變大隊約有400人，他們先在灣仔警察總部候備，及後為免遭示威者圍堵影響動員，遂轉到北角警署候備。當日下午約4時半，他們聽到指示需到西區支援，但由於港島北交通受阻，遂繞道南區經薄扶林進入西區。到達後，他在德輔道西的警方防線目睹有示威者以障礙物堵路，有示威者敲打長棍鐵通以壯聲勢，亦有示威者從後巷推車將一些懷疑磚塊推出來。

至晚上7時，他從對講機聽到西九龍總區應變大隊在干諾道西的防線遭示威者掟磚，因此他們決定啟動掃蕩行動。由於示威者向他們投擲水樽、磚塊、竹枝及鐵通等雜物，他們決定不再作出警告，施放催淚煙驅散人群，然而示威者無意欲散開，甚至一邊後退一邊繼續向他們投擲物品。

高級督察蘇裕天今早亦出庭作供，蘇現為西區分區活動管理組的主管，但去年事發當天他駐守香港仔特遣隊。蘇確認集會發起人在申請書有列出會使用的物品，包括安全帽、頭盔、口罩及護目鏡；而警方批准在遮打花園集會，在文件上只訂明「應避使用尖銳物品作示威用途」。辯方問即是否警方不反對使用安全帽、頭盔等物品，蘇表示同意。

3名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女子李宛叡（17歲）。3人同被控於去年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。