保險公司前經理涉行賄3銀行職員　被廉署檢控

廉政公署起訴保險公司１名前經理，控告他涉嫌行賄3名銀行職員，以協助其客戶開立銀行戶口。

廉政公署今日(12日)起訴中國太平人壽保險(香港)有限公司１名前經理，控告他涉嫌行賄滙豐銀行3名職員，以協助其客戶開立銀行戶口，將於本周四(14日)在東區裁判法院答辯。

被告陳昱璋(28歲)，為太平人壽(香港)前大客戶經理，被控4項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

被告於案發時為太平人壽(香港)客戶提供多種保險產品，其中2項控罪指被告涉嫌於2018年12月19日，無合法權限或合理辯解，向香港上海滙豐銀行有限公司銅鑼灣一間分行的2名職員，各提供1筆未指明款額的金錢，作為協助被告轉介的客戶在滙豐開立銀行戶口的誘因或報酬。

另一項控罪指被告涉嫌以相同目的，於同日向該分行另一名滙豐職員提供約1000元至1500元。餘下控罪指被告涉嫌以相同目的，於翌日向該名滙豐職員提供約1000元至1500元。

該3名滙豐職員即時拒絕被告提供的賄賂，並向銀行管理層匯報有關事件。滙豐將投訴轉介廉署，並在廉署調查案件期間提供全面協助。