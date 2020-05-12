立會內會大半年未選出主席　近60%市民認為不合理

立法會內務委員會(內會)經歷大半年仍未能選出正、副主席，內會停擺引致大量議案未能及時處理，早前更引來國務院港澳辦及中聯辦(兩辦)發聲明，狠批主持會議的公民黨議員郭榮鏗及民主派議員「拉布」。有團體於本月7至11日進行電話訪問，訪問1086名18歲或以上的市民，當中有近60%受訪者認為內會逾半年仍未能選出主席屬「不合理」，亦有逾半受訪者認為兩辦發聲屬「行使中央對香港的監督權」。

調查同時指出，有39%受訪市民預計今屆立法會任期完結前「不會」選出內會主席，僅27%市民認為「會」，同時亦有31%人表示「不知道或很難說」，反映市民認為內會發展充滿變數。立法會主席梁君彥早前公布外間法律意見，指新一任內會主席選出前，上年度內會主席李慧琼仍有權處理選舉內會主席以外的內會事務，有57%受訪市民對此表示「合理」，但亦有38%人表示「不合理」，負責進行調查的香港研究協會認為，民調結果反映多數市民支持相關法律意見。

對於兩辦就內會停擺一事發聲，調查顯示有52%受訪者認同做法屬「行使中央對香港的監督權」，但亦有39%市民為屬「干預香港內部事務」。調查同時發現，有51%受訪者認為內會停擺應「透過立法會內部機制處理」，至於表示「交由法院裁決處理」則佔30%。團體促請議員透過政治協商，和平解決內會僵局，以盡快處理因內會停擺而積壓的大量法案審議工作，讓議會重回正軌。