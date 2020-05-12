保就業申請簡化最快下月底收錢　僱主稱會撤無薪假安排

港府今早(12日)公布逾800億港元「保就業」計劃的詳情，包括簡化申請程序，僱主可於本月25日起透過網上登記，最快6月底會收到款項。有僱主認為簡化程序可加快發放資助額，對此感到高興，未來或取消無薪假安排；亦有僱主認為自行申請應不太困難，但相信有人協助會更好。

蛇王芬東主吳小姐表示，早前以為須自行聘請會計準備文件，得知港府簡化申請程序感到高興，可盡快取得流動資金以解燃眉之急。她又指，近兩個月曾要求員工每月放3至4日無薪假，成功獲資助額後將考慮取消無薪假安排。

持有6間電子產品店舖的姚先生指出，近日疫情緩和，雖有不少市民外出購物，但購買意欲不高，生意額暴跌接近40%，不足以支付租金及員工薪金，每月至少蝕約30萬港元。他稱，數間分店合共有40多名員工，期間無要求員工放無薪假或裁員，預料首階段可獲逾100萬港元資助額，有助減輕營業壓力。對於港府簡化申請程序，姚直言，尚未了解實際情況，相信自行申請亦不太困難，但「有人幫手就絕對係好事啦」。

眼鏡店東主郭先生則表示，疫情後經濟下行，不少年輕人「慳得就慳」，加上減少外出避疫，對隱形眼鏡需求大減，生意額暴跌70%，須動用積蓄支付租金及薪金。郭又指，店舖生意早年交棒予女兒接手，連同自己，店內僅聘有2名員工，預料可於下月獲5.4萬港元資助額，相信有助營運。

另外，港府同時宣布將的士及紅色小巴司機每月6000港元的補貼，擴展至綠色小巴及本地渡輪的65歲以上員工。綠色小巴司機林先生指，自己屬特更司機，每日工時約12小時，月薪約2萬港元，其中逾半用作支付住宅租金，惟近期因乘客大減而被「減鐘」，收入亦減少約2000港元，財政壓力大增。他又指，自己符合受惠年齡，料會把津貼幫補租金。

未滿65歲的綠色小巴司機王先生表示，對自己無法受惠於今次計劃感失望。他稱，所有綠色小巴司機同樣面對收入減少的難關，認為港府以年齡劃分受惠者不太公平，慨嘆「唔公平咁又可以點」。