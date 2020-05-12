現代化計劃下翻新街市　政府最快年底到區議會諮詢

港府2018年公布預留20億元推行為期10年的「街市現代化計劃」，而今（12日）食物安全及環境衞生事務委員會上，多個出席的議員亦關心各區街市翻新情況。政府指，就納入計劃的街市，政府會用數個月與租戶及街市管理小組委員會，以及工程人員討論，期望今年可決定工程範圍及模式作局部或是全面翻新，期望今年底至明年初，可將初步翻新建議交到區議會諮詢。

香港仔街市明年關閉及進行大型翻新，將是現代化計劃的首個重點項目。食物環境衞生署副署長（行政及發展）陳靜婉表示，除此街市外，政府計劃將全港3個街市全面翻新及11個街市作小型翻新。政府期望在今年底至明年初，可將街市的初步翻新建議交到區議會諮詢。

對於議員郭偉強關注香港仔街市工期需時14個月，陳靜婉指，工期會與建築署討論，屆時可能工程的時間會延長，例如晚上都會做工程，部門會盡快研究街市需要關閉的時間，並作地區諮詢後再作匯報。她又指，街市翻新後會讓原有租戶進行圍內投競檔位，而租金署方會聯絡差餉物業估價署。

議員朱凱廸指，現時新界西如天水圍同東涌都未有政府街市，而在天水圍的街市至2027年才建起，故政府提出在天秀設臨時街市，並在今年底可完成，故朱認為東涌及其他地區亦可以設臨時街市，最快在一年內為居民提供服務。

最後會上提出2個臨時動議，其中一個是促請政府倣效天水圍街市的安排，在各區設臨時街市及檢討活家禽牌照政策，兩者均獲通過。