女會計放完病假遭解僱　入稟告僱主殘疾歧視

船隻燃油公司的女會計及行政主任受僱期間弄傷左手，但在放完病假復工後即時遭解僱。

她認為公司的行為違反《殘疾歧視條例》，並於今（12日）入稟區院控告其前僱主，要求被告道歉，及作出賠償感情及收入損失逾15萬港元賠償。

申索人是尹凱玲，答辯人則為香港淇洋能源股份有限公司。申索通知書指，尹於2018年3月至9月期間任職答辯人公司的會計及行政主任，月薪逾2萬元，期間表現良好。

2018年4月，尹意外弄傷左手，及後被診斷為左鷹嘴骨折，她於2018年5月10至16日到醫院接受手術。醫院雖建議尹放病假至2018年5月尾，惟尹因恐被解僱，她只是在手術後的兩日放病假。尹其後兩度覆診，並獲發病假至2018年8月9日，但她只放了6日病假往，以接受物理治療。

2018年7月9日，尹因身體不適而向上司請假，上司便指示她按照醫生建議放病假至2018年8月9日。尹於該日往覆診後，再獲發病假至2018年9月20日，尹亦按上司指示繼續放病假，並有呈交醫生證明。

惟尹在病假期間發現上司把她在有關公司的通訊群組中移除，她雖曾問上司是否有意把她解僱，但上司否認。她於2018年9月21日復工，但當日被即時解僱，及獲發代通知金。尹其後向平機會投訴。

尹認為公司乃因她殘疾而解僱她，令她感到失望及情緒極度不安等，要求法庭下令答辯人向她作出書面道歉，賠償感情損害6萬港元及收入損失9.6萬港元。