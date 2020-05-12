長毛議會搶文件判無罪　律政司上訴指不應享議員豁免

「長毛」梁國雄於2016年11月仍為立法會議員時，在會議中搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，梁被控藐視立法會罪，但裁判官於2018年裁定該控罪不適用於議員，梁獲判無罪。律政司不服判決提出上訴，上訴庭今(12日)開庭聽取雙方陳詞，並押後判決。律政司指，梁當時是「搶文件」，不屬於發表言論，不應享有議員在議會內的行為可免被檢控的權利。

律政司指稱，議員在會議廳內的言行，是享有民事或刑事法律程序的豁免權，不會被檢控，但該豁免權並非絕對。雖然議員在議會內享有言論自由，但是梁當時的行為是「搶文件」，並不屬於發表言論，而且該行為亦影響立法會進行及阻礙其他議員行使其特權，已構成罪行，不應交由立法會自行處理，即使交由立法會處理，亦只會把梁趕出議事廳，並未能就梁的行為作出懲處。

梁的律師回應指，議員在立法會內應享有絕對的言論及辯論自由，搶文件的行為不能受法院管轄，而應由立法會自行解決。律師表示，除非涉及明顯的罪行，如殺人或襲擊事件時，犯罪者應受法律制裁，但當行為不檢與會議程序有直接關係，議員便應享有該豁免權。