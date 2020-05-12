亞熱帶斑海豚被「追星」　保育基金籲勿騷擾海豚

一條亞熱帶斑海豚自去年5月19日起，多次被發現於南區水域出沒，事件曝光後，愈來愈多市民上載與牠在水中互動的影片及相片到社交平台，香港海洋公園保育基金非常關注事件，呼籲市民跟海豚保持距離，不要騷擾海豚。

保育基金表示，轄下的「海洋生物擱淺行動組」（行動組）及漁農自然護理署（漁護署）早前認為該海豚身體狀況良好，沒有擱淺的危機，決定密切留意海豚的情況，不作出干擾。然而，近日市民紛紛「追豚」，卻可能有損海洋生物及自身安全，基金勸喻市民不要做此行為。

基金又指，近日於深水灣及熨波洲一帶出沒的亞熱帶斑海豚(不同社交平台又稱牠為「Dave」)，其實早於2016年12月在西貢水域已被發現。當時該海豚身體狀況良好，並且有另外2條亞熱帶斑海豚為伴。經派員到水中為海豚進行簡單檢查，發現牠對人類存有戒心和避諱。然而，自海豚在去年5月起於南區水域出沒以來，牠似乎愈來愈習慣與人類接觸。

保育基金總監布文傑指出：「為了個人及動物的安全，與野生動物保持距離是非常重要的。縱然該海豚看似與人類相處融洽，但野生動物的行為較難預測，所以互動有一定的危險性。而且，與人類接觸等行為將有機會降低其警惕性及尋回同伴的意志。」