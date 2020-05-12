連續34日無新增確診　5名外地患者申豁免醫療費被拒

新冠肺炎疫情有緩和迹象，澳門已連續34日無新增病例，至今維持累計45例確診病例。山頂醫院醫務主任羅奕龍今(12日)表示，至今仍有3名輕症確診者住院，及有11人康復出院後需要隔離。而昨日(11日)接受核酸檢測有3328人。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，新增54名入境人士需醫學觀察，分別是30名澳門居民及24名非本地居民，另有13人留在漁船醫學觀察。旅遊局執照及監察廳廳長陳露稱，目前在皇庭海景酒店做醫學觀察的人士共205人，當中包括32名外僱、129名澳門居民和44名旅客。

至於康復者繳交治療費的情況，羅奕龍重申澳門居民免費，而非本地居民需繳交醫療費，而第一批有5名人士申請以經濟為原因申請豁免醫療費，但由於相當長時間無提交證明文件，申請最終被否決。

他稱手上沒有康復患者繳交費用的具體資料，但他以之前一名西班牙籍人士申請30天延遲付費為例，一般會讓他先行離開，若之後不付款，政府有既定的追收程序。首先會出催收通知，指定期限不付款會把個案移交到財政局統一跟進，後續步驟會按政府對所有服務尚未繳交費用的統一方法追收。