港鐵稱依合約追究承辦商　年中完成紅磡站改善措施

沙中線紅磡站工程醜聞百出，政府今日(12日)公布獨立調查委員會最終報告，裁定港鐵及禮頓須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤負責，港鐵更應全面檢討其不合格報告的制度，包括終結不合格報告的程序。港鐵回應指感謝獨立調查委員會找出事實真相，會全力推展餘下的工程，並就以往在工地管理上的不足向公眾致歉。

港鐵行政總裁金澤培表示，報告確認當工程適當措施完成後，紅磡站是安全及適合作預定用途，未來港鐵會全面推展工程，以求屯馬線可在2021年內通車、東鐵線亦可在2022年連接九龍和港島。

對於報告批評紅磡站工程管理不善，他稱港鐵已知悉並會盡快落實改善，而在調查委員會中期報告出台後，港鐵已開始進行改善，至今已約1年半，亦已實施大部分的建議，並正在紅磡站落實適當措施，會在年中完成，亦已引入數碼化技術加強地盤管理、改善品質管理、項目管理流程等，更好保存工序資料。

金續指，現時沙中線所有工程已完成逾93%，其中屯馬線已完成99%、東鐵線延伸至金鐘的工程已完成85%，開通前會全面檢視系統，預計可以服務有關區域的30萬居民。問及為何港鐵仍以禮頓進行補救工程，金指禮頓一直處理工程的管理工作，而再讓該公司負責是「最快速、最有效」，港鐵亦會繼續嚴格監管工程的進度。

他強調，若任何承辦商有違反作業準則的情況，港鐵會跟隨合約進行追究，若有任何員工無做好本分，亦會根據員工守則處理，以事情的大小、後果、情況以定，最極端是解僱有關人員。提及工程上的費用，金指13.8億港元的餘下工程管理費與紅磡站工程無關，而港鐵亦已預留20億港元，用作與紅磡站有關事件所需的費用。