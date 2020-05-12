零售業抗疫資助有錢剩　林建岳促公平分配餘款

由貿易發展局根據19個零售類別、在首輪「防疫抗疫基金」中「零售業資助計劃」的登記工作已順利完成，獲政府批准的商戶少於預計的7萬家。貿發局主席林建岳呼籲政府善用剩餘款項，堅守公平原則，令商戶受惠；至於在19個零售類別之外的商戶是否可以受惠，由政府謹慎決定。

林建岳表示，政府在首輪「防疫抗疫基金」中預留56億港元撥款推行「零售業資助計劃」，政府初時預計可惠及約7萬家商戶，每家合資格商戶可獲得一次過8萬港元的資助。貿發局協助推行計劃，例如網上登記、資料整理等，目前工作已經圓滿完成，並已將所有申請個案轉交政府審批。

據了解，目前政府已完成批核，在約9萬份的申請中，有約4萬份申請獲批准。如果獲批的商戶總數少於原本政府預計的7萬家，就會剩餘部分資助款項。

林期望，政府善用這些剩餘的款項，急商戶所急，盡快重新投放於防疫抗疫工作之中，讓更多未能受惠於政府資助的商戶和市民受惠；至於在19個零售類別之外的商戶是否可以受惠，由政府謹慎決定。