學界擔心復課後　關口未能消化跨境學童

政府早前公布全港學校在本月27日分階段復課，但涉及2.7萬名跨境學童復課的相關措施則未有定案。教育局今（12日）與校長代表會面，北區小學校長會主席梁志文表示，由於現時只有深圳口岸開放，就算再開多一個口岸，亦未能消化全面復課後過關的學童，但是否全面通關則未有定案。局方亦考慮以安全起見，學生採用點對點交通，從口岸直接到學校。

梁續指，本月27日復課，兩個關口可消化約2500名高中跨境生，但在6月8日及6月15日有更多不同年級的學生回港上學，關口未必能消化，而局方與內地相關部門仍在溝通，就著小五生要應考呈分試，學界亦建議在關口未全部開放下，可先讓小五生來港。

他又指，一旦疫情有變化，跨境生未能與本地生同時間復課，而小五生在呈分試前沒有足夠的面授課堂時間，恐會出現不公平情況，故希望延後呈分試至7月底，甚至到9月，以令學生有足夠時間學習。

另外，局方亦建議跨境生及學童車保母定期做核酸檢疫，以保障內地及本地的學生及家長。