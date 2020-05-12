沙中線工程醜聞多多　涉事官員及港鐵高層多已離任

沙中線工程醜聞多籮籮，當中包括紅磡站被剪斷鋼筋，以及大量檢查及測量申請表格（RISC Form）不翼而飛，安全成疑。然而，工程進行得如火如荼期間，前任運輸及房屋局局長的張炳良在2017年任期屆滿後離任，2018年中醜聞揭發後，時任路政署署長鍾錦華亦告退休，至於港鐵5高層，包括時任港鐵行政總裁梁國權及4名負責沙中線的高層亦分別提早退休及被離職。

沙中線紅磡站擴建月台工程早在2018年5月爆出剪鋼筋醜聞，疑因鋼筋未能扭入螺絲帽，而被人剪掉，「裝假狗」扮接合，影響車站結構安全。政府於是成立調查委員會，到去年1月29日完結，聆訊歷時共46天，正當大家以為事情暫告一段落時，政府翌日即自爆紅磡站南面連接隧道、北面連接隧道及列車停放處的檢查及測量申請表格不翼而飛、設計被擅自更改，聆訊再度召開，到今年1月才結束。

政府踢爆港鐵就紅磡站連續牆工程提交的圖則前後不符，有人涉嫌擅改施工方法，令螺絲帽數目遠較獲批圖則少2000個之後，認為沙中線工程管理團隊有不可推卸責任，破天荒將沙中線整個管理團隊「連根拔起」，其中梁國權提早退休、工程總監黃唯銘請辭，3名總經理亦要離職。而港鐵時任主席馬時亨亦已離任，他當時解釋，事涉個別人員無全面向董事局匯報，令董事局蒙在鼓裏。他曾兩度向政府請辭，但獲挽留至任期完結。

沙中線事件簿

日期／事件

2000年／政府構思興建沙中線。

2007年／前特首曾蔭權提出十大基建，當中包括沙中線，造價升至382億元。

2012年7月／沙中線動工，造價飆至798億元。

2014年4月／土瓜灣站（現為宋皇臺站）發現古井及大量文物，令工程滯後11個月。

2015年3月／灣仔碼頭海床發現疑是添馬艦的大型金屬物，阻礙會展站工程。政府又宣布大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段延遲1年完工，在2019及2021年才通車。

2017年12月／沙中線最新估算造價971億元。

2018年5月／紅磡站擴建月台工程爆出剪鋼筋造假醜聞。

2018年7月／政府宣布成立沙中線紅磡站調查委員會。

2018年8月／時任港鐵行政總裁梁國權提早退休及4名負責沙中線的高層離職。

2018年10月／調查委員會開始聆訊

2019年1月／調查委員會聆訊原本結束，但政府自爆紅磡站南、北面連接隧道、列車停放處有檢查及測量申請表格缺失、設計被擅改，聆訊再度召開。

2020年1月／調查委員會聆訊結束。

2020年2月／沙中線屯馬線1期通車。

2020年3月／調查委員會向政府提交最終報告。

2020年5月／立法會工務小組通過沙中線百億元追加撥款。