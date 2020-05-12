保就業計劃第一期申請 重點及重要日期一貼睇晒

政府今日(12日)公布810億港元「保就業計劃」，勞工及福利局局長羅致光下午召開記者會講解有關詳情，資助僱主出糧，第一期申請會於本月25日開始，申請時間為期3周，至下月14日截止，僱主可在網上填表，授權強積金受託人處理申請，明天起查詢熱線1836122運作，可解答僱主疑問。

保就業計劃申請詳情：

●僱主網上授權強積金受託人處理申請日期●5月25日(星期一)至6月14日(星期日)

●合資格僱員或自僱人士強積金計劃或職業退休計劃戶口●須於今年3月31日或以前開設

●每月補貼金額計算●指定月份(第一期為去年12月至今年3月)實際工資50%，工資上限18000港元，上限為9000港元，為期半年

●強積金戶口資料●以強積金受託人5月7日資料為準，不受理後補資料

●申請條件1：不可裁員：第一期涵蓋今年6至8月，受薪人數不可少於今年3月受僱人數，違反會有罰則

●申請條件2：津貼全數用於僱員身上，違反會收回資助

●審批時間●強積金計劃3至4星期；職業退休保障計劃4至5星期

●僱主收到工資補助款項●6月底前

●查詢熱線1836122(早上9時至下午6時，申請期內周一至日開放，其餘時間周一至五)