沙中線超支108億待批　港鐵被促自己填氹

沙中線工程超支逾百億元，尚待立法會財務委員會審批。政府及港鐵正就沙中線項目向立法會尋求約一百零八億元的追加撥款，經鐵路事宜小組委員會及工務小組委員會審批後，已獲批交付財委會審議。多名議員曾在會上批評沙中線工程醜出國際，港鐵近年又事故多多，紛紛反對該項追加撥款，因此政府及港鐵欲取得該批撥款，仍然困難重重。

沙中線原定總造價為八百零六億元，港鐵於一七年宣布工程因發現古蹟、遲交工地等問題，需超支一百六十五億元，令造價飆升至九百七十一億元。不過，事隔兩年多，港鐵修訂造價並經運輸及房屋局和路政署審核逾兩年後，認為港鐵就增加其項目管理費約十三億七千萬元的理據並不充分，因協議中的主要工程範圍、委託工作及計劃均未有重大修改，因此不同意該筆額外項目管理費，並下調超支金額至約一百零八億元，總造價高達逾九百一十四億元。

有關逾百億元的追加撥款日前已經過鐵路事宜小組委員會討論，近日亦在工務小組委員會通過，同意交付財委會審議。不過，多名議員曾在會上批評港鐵近年在各方面表現均不佳，又指港鐵每年均有豐厚盈利，認為港鐵應自掏腰包「填氹」，反對批出該項撥款，故最終港鐵是否能獲得該筆追加款項，現時仍是未知之數。