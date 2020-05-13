沙中線紅磡站工程RISC表格大量缺失　程序輕忽

沙中線紅磡站大量施工紀錄不全，其中用以證明施工準確無誤的檢查及測量申請表格（RISC form）更出現大量缺失情況，令人質疑工地監管誠信，其施工質量成疑。沙中線紅磡站獨立調查委員會昨在報告中，直言RISC form作為品質保證計劃的主要參考，卻在該工程中形同虛設，任由各人輕視填報程序，更積習成常，批評是整個地盤監督均管理不善。

根據報告所指，沙中線紅磡站南面、北面連接隧道及紅磡列車停放處部分「關鍵檢查點」的RISC form回收率大部分不足五成，最佳僅六成一，最差更只有兩成二，顯示大量RISC form根本沒有填報或已缺失。委員會認為有人未有為相關工程填寫任何檢測表格，因此當委員會了解港鐵及承建商禮頓正式檢查工程的情況時，只能依賴證人含糊不清的口供來嘗試確定當時實際發生的情況。

報告又提到，雖然曾有證人供稱即使未有填妥RISC form，亦不會對安全構成影響，因有其他工地紀錄可證明工程已進行，如照片、WhatsApp訊息等。

不過，委員會堅決認為填妥RISC form不僅是是重要的合約責任，當中更記錄了港鐵和禮頓一同進行檢查的細節，是能證明施工正確無誤的主要文件，又不滿港鐵及禮頓欠缺一個確保及時向前線人員傳達重要訊息的機制，令員工倚賴私下溝通的渠道，如WhatsApp等。