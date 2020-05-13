港府補鑊　新部門監察鐵路工程

沙中線紅磡站獨立調查委員會最終報告揭發工程諸多醜聞，政府亡羊補牢推「補鑊」措施！昨日出爐的調查報告羅列工程多項不足，政府難辭其咎，路政署更被點名批評未能發現工程缺失。運輸及房屋局局長陳帆昨指會成立新部門處理鐵路工程事宜，探討部門職責角色、架構及員工人數。路政署亦會推多項措施改善情況。至於承建商禮頓日後會否被禁止向政府及鐵路工程投標，陳帆稱有關方面並非運房局負責，但相信港鐵會有所考慮。

調查報告狠批路政署對沙中線紅磡站出現問題視而不見，路政署署長陳派明昨指十分重視報告就政府的監督及管理機制提出的改善建議，已積極作出跟進，並採取一系列短期措施，以挽回公眾對本港鐵路工程質量的信心。陳指港鐵去年十月起已陸續展開加固工程，其中紅磡列車停放處相關工程已完成，而餘下工程則料今年年中全部完成，形容進度大致符合預期。

短期措施方面，陳稱已安排有經驗的政府工程監督人員常駐工地，就餘下工程進行恒常緊密的監察及突擊檢查，包括確保港鐵有足夠的監察及保存工程紀錄。該署已要求港鐵在項目監管委員會會議上提供更多資訊，並與港鐵高層成立了溝通協作督導小組，現已舉行八次會議，檢討現時承建商、港鐵及政府三層監管架構安排。他指自己與該署首長級人員會定期巡視工地，署方亦已就沙中線其他鐵路站，進行工程質素「健康檢查」的審核工作，並加強該署員工培訓等。

被問及工程承建商禮頓是否應被「永久停賽」，以後不可投標政府工程及鐵路工程，運房局局長陳帆指政府內部對於工務承辦商有註冊制度，會檢討禮頓的表現，禮頓已因事件被禁止投標一段長時間，現時仍未可以投標，政府會按現行機制處理。他稱因政府工程投標問題由另一政策局負責，自己無法回應禮頓是否會被「永久停賽」，但指鐵路工程方面，相信港鐵經過今次事件後會有所考慮。

另外，報告建議政府檢討日後委託港鐵管理項目時，應考慮是否適合採用由政府出資、港鐵策劃、建造及經營的「服務經營權」，或應否恢復以往由港鐵融資建造及經營的「擁有權」模式。

陳帆指兩者均是可採納的模式，強調沙中線工程雖未如理想，但不代表所有「服務經營權」下的鐵路工程均不理想，政府會視乎情況採納不同的模式。