東方日報A1：紅磡站剪筋造假唔使拆　沙中線終極報告無官問罪

千瘡百孔的沙中線工程多番爆出醜聞，相關獨立調查委員會揭露工程存在「八宗罪」，包括工程造工差劣、港鐵及承建商禮頓管理不善，以及政府監工不力等，但委員會仍相信當紅磡站加固後會符合安全，毋須用儀器長期監測車站狀況，只需例行檢查便可。學者擔心紅磡站加固但不拆卸，或令車站壽命大減至二、三十年，乘客隨時淪為「沙中人」，車站安全人命關天，但無官員在事件被問責，無承建商被起訴，變相助長歪風，摧毀本港工程信譽，呼籲廉署應及早介入，調查事件是否涉及舞弊。

政府昨日公布沙中線紅磡站工程獨立調查委員會提交的最終報告，報告全長二百七十三頁，而為免影響日後刑事調查和檢控，有七段內容被遮蓋。

報告揭示沙中線紅磡站工程出現不少令人無法接受的問題，包括地盤造工差劣和監督不力；工程管理水平未能符合標準。報告又指，港鐵及承建商禮頓的管理和監察系統嚴重失誤，檢查馬虎了事、未有妥善保存施工記錄，兩者需為此負責；而車站內有約不超過百分之二至三的鋼筋被人違規剪短，但委員會認為情況並不廣泛，不至於令車站結構不完整。至於紅磡站南、北連接隧道及列車停放處，亦被揭發有近百分之七，重近四千噸的鋼筋在運抵地盤後未有按要求抽樣檢查，測試存在缺失。

報告又批評，路政署未能及時發現工程出現問題，亦未有適時要求港鐵糾正工程問題，認為政府作為工程監督者，須為事件負上責任。不過，委員會最終仍完全信納所有獨立專家達成的共識，認為當紅磡站完成加固後，車站結構便會安全和適合作預定用途，相關車站設計壽命為一百二十年。

委員會最終報告亦建議，為加強公眾信心，車站需進行為期最多五年的「例行預防性檢查」，該建議與委員會去年提交的中期報告所提議設置光學儀器監測車站位數的說法有所出入。

被問到車站既然有大量鋼筋被剪，為何紅磡站只須加固便能符合安全。運輸及房屋局局長陳帆表示，委員會已考慮全盤狀況，包括所有專家證人意見，而委員會於結構安全問題上用較高標準，只有完全信納才會作出裁決，因此委員會的結論是毋庸置疑。對於為何放棄以儀器監測車站狀況，他稱該類儀器太過敏感，可能會有誤鳴，所以改為作預防性檢查。

醜聞揭發至今超過兩年，但未有一位官員被問責。陳帆稱，明白沙中線事件令市民失望，承認政府應該可以做得更好，他為此向公眾致歉，但拒絕下台，只稱會繼續與政府團隊加倍努力，做好工作。

立法會鐵路事宜小組委員會成員陳淑莊對委員會認為紅磡站安全的說法感到震驚，她覺得該工程有過千條鋼筋被剪短的情況不可以接受，她批評政府及港鐵對責任問題避而不談，缺乏誠意，應交代追討賠償問題及刑事調查進度。另一委員田北辰亦批評報告令人失望，又指政府未有檢驗車站所有鋼筋，實際被剪短的鋼筋數目永遠是一個謎。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強亦指報告令人失望，車站按原本設計興建可使用一百二十年，但實際興建時被人剪短鋼筋，又擅改圖則施工，而且事後不拆卸重建，只作加固，「車站可以用到的時間可能短咗，隨時二、三十年就出事，乘客隨時做『沙中人』。」他又指，車站安全是人命關天，但承建商禮頓及路政署均未有為工程失誤負責，「咁樣係摧毀緊市民對香港工程的信心，以後如果都係咁，啲鐵路再無人敢搭，啲屋再無人敢住。」他不排除事件中可能有人舞弊及偷工減料，呼籲廉署徹查事件。

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