綠色先鋒：妙筆「牲」輝　本地畫家為澳洲山火波及動物籌款

因為心痛受火災牽連的野生動物，Emily特意用畫筆和水彩，為這些動物畫出一幅幅活靈活現的肖像畫。

去年澳洲發生史上最嚴重山火，焚燒逾半年後，直至早前因連場暴雨才受控，但專家估計山火造成至少10億隻動物死亡。有本地畫家心痛受火災牽連的野生動物，特意用畫筆和水彩，以最簡單樸實的畫風，為這些動物畫出一幅幅活靈活現的肖像畫，更舉辦畫展，為幸存的野生動物籌款。

「當時喺新聞見到好多樹熊同袋鼠被燒傷，我覺得好心痛，因為自己都試過燒傷，所以明白畀火燒係好痛。」本地畫家利慧玲（Emily）表示，原本對澳洲山火不以為然，甚至認為可能是好事，因山火過後，會生長出更多樹木，對整個大自然循環有益。然而，山火牽涉範圍愈來愈大，甚至波及不少野生動物，令她開始密切留意事態發展。眼見野生動物家園盡毀，燒傷甚至死亡，Emily既心痛又焦慮，「見到有樹熊被救，會好想繼續跟進。」

澳洲山火令Emily感觸良多，靈感如泉湧，在一星期內畫了10多幅畫作，「從來無試過效率咁快！而且件作品都流露到我想要嘅嘢。」除了作畫外，Emily更希望舉辦展覽為澳洲籌款。她經社交媒體聯絡上澳洲救援中心，通知對方將會舉辦一個有關澳洲山火的畫展，獲得極力支持，「佢哋好希望個展覽可以搞得成，甚至係去澳洲搞。」

但當時正值新冠肺炎疫情爆發初期，展覽未舉辦已處處碰壁，令Emily曾萌生退縮念頭，「如果到時冇人嚟點算？畢竟樣樣都要錢。」最後在朋友的鼓勵和支持下，Emily成功舉辦人生首個慈善畫展，除展出澳洲山火下的動物畫作外，亦包括她在非洲繪畫的野生動物及本地流浪動物，更將這些作品的有限影印本義賣，為澳洲野生動物籌款。

「動物對於我嚟講已經係生活嘅一部分。」Emily從小與動物結緣，小時候在郊外村屋居住，父親不時帶流浪狗回家，她亦有養小雞、兔子、金魚等；長大後，她遠赴非洲的動物收容所擔任動物義工，協助照顧老虎、豹等大型貓科動物，「以前都係喺電視上見到，唔會親身見到或摸得到，所以喺一個月嘅義工日子入面，大部分時間都係畫緊佢哋。」

回港後，這股為動物作畫的滿足感仍未減退，甚至更加濃烈。當時Emily希望為動物事業出一分力，奈何仍要上班，故沒有實際行動。直至3年前父親因病住院，當時她身心疲累，有朋友特意分享一些有趣的圖片及笑話為她打氣，其中一幅圖片是一隻正等候收養的流浪貓，「當時我覺得呢隻貓好特別，因為佢係『射哩眼』嘅，咁啱我手頭上有筆同紙，就好快將佢畫低。」畫作後來被收容中心職員放上社交平台發布，並大獲好評，甚至有人希望收購畫作，令Emily萌生為動物作畫的念頭。

Emily希望透過畫作向身邊人帶出一個信息：要尊重及愛護動物，「最重要嘅係，你唔錫唔緊要，你唔好去傷害佢哋。」她認為人類和動物共存於地球上，共用同樣資源，雖然人類較聰明，但並非高人一等，應與動物互相尊重。

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