探射燈：求職需小心謹慎　以免誤墮陷阱

經濟不景，求職困難，有年輕人或會急於尋找工作而誤墮求職陷阱。有社工表示，青年尋找工作時要小心謹慎，留意職位細節，並建議年輕人作充足準備預備面試。

「如果份招聘廣告寫『高薪聘請職員』，年輕人就要小心。」香港青年協會青年就業網絡單位主任張志偉指近期市道差，求職陷阱未必如以往多，但對於一些標榜福利好、薪酬高的工作，年輕人一定要提防，並且小心核實公司名稱，及留意廣告中是否有清楚提供聯絡資料和職位描述。

張志偉指近期工種選擇少，畢業生未必能找到完全符合自己興趣及能力的職位，故需要調整心態及期望，切忌有「騎牛搵馬」的心態，要認真對待每一份工作。另外現今的就業市場僧多粥少，所以畢業生要做好充足準備，「喺預備CV（履歷表）嘅時候，因為大家嘅學歷相近，所以就要花心機描述課外活動，用字都要盡量符合嗰份工作。」他希望政府可以盡快公布有關短期職位供應的詳情，並為本屆畢業生提供就業輔導，為有需要年輕人開解求職壓力。

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