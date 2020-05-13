探射燈：醫療及資訊科技人才需求較大

新冠肺炎疫情之下，百業蕭條，各行各業受重創，畢業生就業前景並不樂觀。但有危就有機，有行業「疫」市上升，增加招聘，希望在疫情期間招攬人才。有資深人事顧問表示，醫療及資訊科技行業人才需求不斷，相信就讀有關學科的畢業生獲聘機會較高。

「失業率持續攀升，經濟活動減少，好多公司都傾向唔請新人。」合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，今年大部分企業未必擴展招聘，但醫療保健行業招聘仍然活躍，因為醫護人手長期不足，疫情期間需求更大，故修讀健康護理及醫科的畢業生在就業市場十分搶手。另一方面，資訊科技行業及一些新興行業同樣擴展招聘，例如網絡營銷及遙距辦學等。蘇指疫情下，與科技有關的行業職位會較多，而且傾向招聘畢業生，「佢哋會比較熟悉同埋易上手。」

至於以往最受畢業生歡迎的見習行政人員及畢業見習生計劃，就業前景如何？蘇偉忠指不少企業因應疫情而擱置招聘程序，加上經濟不景，相信今年招聘的見習生數量將大幅下降，金融、投資等行業亦受疫情拖累而減少招聘，「除非有急切需要先會請人，而且就算請，都只會請有工作經驗嘅人。」

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