探射燈：暴疫夾擊　空缺奇少　大學畢業變失業

最新公布的失業數字創9年新高，其中25歲及以下人士失業率攀升至近9%，失業大學生大軍逾14萬人，惟今年首季的全職畢業職位較去年急跌40%。有人力資源顧問直指今年很多職位招聘會被取消或凍結，入職薪酬會被調低10%至20%，甚至與數屆畢業生「爭飯碗」。有應屆畢業生坦言，今年求職明顯困難。關注團體表示職位減少、薪酬下跌正是畢業生的困境，盼政府能為他們提供適切援助。

大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年首3個月的全職畢業職位僅得約1.2萬份，較去年同期急跌40%。香港中文大學視覺藝術系應屆畢業生Sharon表示原本去年畢業，但為了有更多時間準備畢業功課，特意申請延遲1年畢業，無奈今年求職明顯較以往困難，令她後悔。她感覺今年企業聘請員工數目相對較少，入職薪酬亦明顯較以往少1000至2000港元，預計未來面試時會被壓價，但遺憾政府未能為畢業生提供適切及足夠援助。

香港浸會大學社會科學系的應屆畢業生黃小姐（化名）表示，3月已開始投遞履歷表，至今已寄出超過60份，當中3分之1有回音。黃指聽聞有僱主在去年社會運動後，聲稱不聘請近年的大學畢業生。另一在香港教育大學修讀音樂教育的曾同學（化名）則指，至今寄出20封求職信，但只有1封獲得面試機會，或與行業招聘高峰期未至有關，而疫情下招聘活動延遲，回應亦較慢。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍坦言，受去年社會運動及疫情影響，本港經濟前景不明朗，招聘大多濟後，甚至凍結，大學畢業生的求職情況嚴峻，應屆畢業生要有心理準備需要與數屆畢業生共同競爭工作，而且入職薪酬必然會調低，至少會被壓價10%至20%。

青年民建聯主席施永泰坦言，今屆畢業生面對有史以來最困難的就業前景，青年人本身缺乏工作經驗，亦沒有議價能力，故在薪酬待遇方面或許會遭僱主「壓價」。該組織上月公布青年就業前景問卷調查報告，發現超過70%年輕人對就業前景失去信心。施建議政府可開拓更多公私營職位，並為有意繼續升學的學生提供生活貸款及放寬學債審批。

勞工處回覆指，過去1年錄得約2.5萬個學歷要求為大學程度或以上的全職及兼職職位空缺，本年首3個月有關職位空缺約3800個，但該數據並非所有行業空缺的統計數字，故未足以反映就業市場整體的空缺情況。發言人又稱，因應青年人就業情況轉差，會透過優化「展翅青見計劃」，協助青年人投入就業市場。

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