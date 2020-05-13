網民熱話：車資40倍！富二代搭的士豪派千元貼士

新冠肺炎疫情下，的士行業叫苦連天，不過艱難時期，也有司機遇上好事。前日（11日）有的士司機在網上貼文指，在灣仔接載一位城中著名富二代，到埗後車資$25.7，對方竟豪贈$1000大鈔作為貼士，讓的士司機大感幸運外，亦惹起網民熱烈猜測這名富二代身份。

事件中的幸運司機Sys Sun在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文指，富二代與朋友，合共兩男一女同乘的士，司機形容富二代「好人又有禮貌」，而且非常慷慨：「錶頭$25.7，佢朋友已畀$100話唔使找，點知佢到埗，再畀$1000」，文末感謝說：「真係多謝晒！」又上載收取的$1100鈔票照片。

網民看過後大讚富二代：「發財立品，合情合理」，「肺炎期間，艱難搵食，好心人同情的士司機大佬，讚」；不過也有人語帶「葡萄」：「唔好講啲唔講啲，應該係嘔完啲清潔費」；有人則明言不信：「咪玩啦，有錢人通常最孤寒」，但司機反駁：「邊有咁得閒啊」。有網民猜測該名富二代身份，但他並無透露，又稱遇上如此好事，「真係運，係意想不到」。

網民有話說：

Bee Bee：全日生意嚟㗎啦

陳志德：我都冇嘢講，有錢又有品

Johnny Chau：我都收過100美金貼士

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