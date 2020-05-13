沙中線報告反映未能預視問題　陳帆僅稱內部檢討

沙中線紅磡站工程醜聞百出，政府昨(12日)公布獨立調查委員會最終報告，裁定港鐵及禮頓須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤負責，港鐵更應全面檢討其不合格報告的制度，包括終結不合格報告的程序。運輸及房屋局局長陳帆今(13日)在電台節目中表示，報告反映有同事未能預視問題，亦未能堅決督促跟進，確保港鐵依照系統做事。他對於今次事件感到失望及難過，會在內部與同事檢討，期望做好嚴格把關質量控制。

被問到路政署在事件中的責任，陳表示已有一系列跟進工作，包括實地監察、突擊檢查、加強與港鐵的溝通渠道，提升協作文化，同時因應調查報告提出的觀察，有獨立審計小組跟進，稍後會向特首提交中期報告。

至於會否向港鐵追討，陳又指港鐵已預留20億港元作撥備，政府不用付出分亳，而由於整個項目仍未完成，港鐵如有任何失誤為政府帶來損失，可以按委託協議追究。

另外，有顧問專家檢視了183樣本鋼筋樣本，當中48個是欠妥，惟報告只提及樣本2至3的鋼筋被人剪短，陳帆稱並非是避重就輕，他指相信報告認為是紅磡站擴建部分毋須做任何加固都安全，但委員會一致共識是做適當措施，會更加穩固。

立法會鐵路事宜小組委員會成員田北辰表示，港鐵沙中線工程獨立調查委員會的報告寫得很到位，認為政府在事件中不應是被動的旁觀者，而應是主動的參與者，即使當局與港鐵有委託協議，都要做好監察工作。他指政府至少要公開譴責時任路政署署長鍾錦華，指不能夠在官員退休後，就將他在任時所做的事一筆勾銷。