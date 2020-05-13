多所中學延遲放暑假　追趕課程進度

香港學校已停課三個多月，將於本月27日起逐步復課，各校正以不同方法追回教學進度。東網翻查學校網頁發現，多間中學率先將暑假延遲，或安排學生持續補課，以追趕課程進度。

聖公會陳融中學把暑假延至8月1日才開始，暑假假期爲期一個月，較以往的一個半月短，校方於7月3日起至7月16日進行期終考試，7月21日完成對卷；培道中學原定7月14日起放暑假，新課程安排則延至7月25日才放暑假，校方把下學期考試在6月底至7月初進行，7月13日完成對卷，翌日起全校中一至中五學生補課至7月23日。同樣延至7月25日放暑假的培正中學，則將安排中五生在8月中下旬返校補課。

九龍城區的民生書院，將下學期延至7月31日，但最後兩日是派發成績表及註冊日。初中期終試安排在7月中旬展開，中四至中五則不設期考，以便騰出更多時間授課，時間表亦有調整，每節縮短至三十五分鐘，不設早會與閱讀時段，加上兩節十分鐘的小息時間，復課後即使半日上課，仍維持每日7節課。

粉嶺的基督教香港信義會心誠中學同樣更新學校行事曆，校方在7月17日結業禮，其後安排中四及中五生補課兩周至7月底。上水的道教聯合會鄧顯紀念中學，家長通告指把期終考試由原來的5月底，改在6月底至7月中進行，預告「暑假開始日期亦會相應延後」。