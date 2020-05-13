關注科學館歷史博物館擴建　議員促加強歷史教育

立法會工務小組委員會今早(13日)召開會議，繼續審議擴建科學館及歷史博物館，涉款7280萬港元。多名議員關心兩間博物館翻新後，能否加強與附近區域的聯繫，其設計是否具有前瞻性，又建議歷史博物館擴建後應加強歷史教育，以及將博物館數碼科技化。

議員梁美芬認為，在史實正確的情況下，博物館需要配合新的學習方式，加入數碼科技化，增設有趣的表述，打造立體感的博物館，不再是沉悶，枯燥的表達方式。議員謝偉銓則關心兩間博物館建成後，能否改善附近區域的通達性。至於兩館的設計問題，他建議科學館及歷史博物館在設計上應有特別的考量，讓本地專業人士發揮所長，提供好的設計。議員鄭泳舜同樣認為博物館的設計應具有前瞻性，貫通油尖旺三區。

民政事務局副局長陳積志指，翻新工程會一改過往的舊設計，會打通博物館，改善附近地區連貫性。建築署副署長何永賢則稱設計方面會有一定特色，希望給人耳目一新的感覺，未來亦會積極考慮與康文署合作，為兩館新設計舉行各類型設計比賽。

另外，議員陸頌雄表示，日前有小學教科書錯誤闡述鴉片戰爭的起因，認為有老師對殖民主義塗脂抹粉，顛倒是非令人氣憤，期望當局在擴建歷史博物館後，設立「香港歷史館」，加強教育鴉片戰爭的史實，又建議當局興建一座林則徐紀念公園，形容他是對抗殖民主義的民族英雄，應被世人記住。