禁止電子煙草案審議工作　今屆立法會結束前或未能完成

政府去年向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造或售賣包括電子煙、加熱煙在內的另類吸煙物品，但該法案至今仍處於法案委員會審議階段。該法案委員會主席郭偉強昨晚(12日)透過秘書向委員發信，指自己不認為該法案的審議工作能夠在今個立法年度完成，建議中止該法案委員會的工作，意味今屆立法會審議禁止電子煙草案的工作或需中止。

今屆立法會會期將於今年7月完結，若有法案未能趕及於休會前經大會三讀通過，政府需要於下一屆立法會選出後重新開展所有立法程序。政府早於去年2月將《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》交上立法會審議，但由於法案具爭議性，包括自由黨及人民力量在內跨陣營的黨派對立法方向有保留，即使該法案委員會至今已召開8次會議，但仍未進入條文審議階段，其中於1月時曾經因為法定人數不足而流會。

郭偉強早前曾訂下目標，希望於本月及下月舉行10次會議以完成審議工作；不過，郭昨晚向委員發信，指經諮詢委員後，委員的答覆與目標有差距，加上有委員表明將會提交大量修訂案，認為本年度會期內能夠完成法案的審議工作看來不切實際，又建議中止該法案委員會的工作，希望相關委員於下周三(20日)或之前回覆是否支持其決定。