4局長上月被免職　政府指涉私隱拒公開離職條款

政府上月問責班底大換血，4名局長被免職，前政制及內地事務局局長聶德權則調任公務員事務局局長。政府今(13日)回應立法會有關4名局長的離職條款時，提到根據《基本法》規定，政府可隨時終止主要官員的聘用，但須事先給予該名主要官員1個月的書面通知，或支付他一筆相等於1個月薪金的款項代替通知，政府亦可在雙方同意後隨時解除聘用合約。不過，政府指有關4名局長的安排涉及公職人員的聘任及個人私隱，故不會公開當中細節。

政府表示，根據《基本法》第48(5)條的規定，行政長官可提名並報請中央人民政府任命主要官員，以及建議免除主要官員的職務。在政治委任制度下，主要官員的聘用合約當中訂明各項聘用條款，包括與該官員離職相關的條款，有關條款訂明主要官員可向政府提出辭呈，政府亦可隨時終止其聘用，但提出辭退的一方需提早1個月書面通知對方，或向對方支付1個月代通知金。政府強調可在雙方同意下隨時終止合約，惟不會公開有關4名局長的離職細節，只強調是按《基本法》進行。

上月政府高層大地震，一連免去前民政事務局局長劉江華、前公務員事務局局長羅智光、前創新及科技局局長楊偉雄及前時財經事務及庫務局局長劉怡翔職務。根據資料，局長月薪原為34.8萬港元，但政府早前宣布未來12個月問責官員會減薪10%，故上述4名局長離任時月薪約為31.32萬港元。