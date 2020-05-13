港版「N號房」性愛片事件　警方正調查暫未有人被捕

南韓早前爆出「N號房」事件，指有人利用通訊軟件Telegram群組，散播性愛影片及女性被性虐待片段，事件引起全球熱議。本港疑出現同類事件，警方網絡安全及科技罪案調查科已跟進調查，並已向相關的社交媒體發出移除群組及內容的要求，有關調查仍在進行中，現階段未有任何人士被捕。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日(13日)書面回覆議員容海恩提問有關「港版N號房」事件，指諮詢保安局後獲悉有關案件正在調查中，而互聯網是個充滿大量資訊的公眾平台，可被不法分子利用作犯案的媒介和工具。為有效防止、打擊及偵破罪案，警方會進行網上巡邏收集情報，並與內地及海外執法機關交流情報，適時採取聯合行動。

警方數字顯示，去年因違反《淫褻及不雅物品管制條例》的案件中，檢控人數約60人，定罪人數為59人，有58人須即時監禁，數字均較2018年的103人及101人減少，前年則有99人須即時監禁。

另外，因違反《防止兒童色情物品條例》，包括製作或生產、發布、管有兒童色情物品等的拘捕人數約30人，檢控17人並有16人被定罪，有11人須即時監禁。2018年則有27人被拘捕，檢控26人並有24人被定罪，有18人須即時監禁。

南韓的「N號房」性虐待案件，至少涉及74名受害女性被迫拍攝性虐影片，再上傳到Telegram群組給付費會員觀看，當中曾觀看影片的用戶則多達26萬。據報「N號房」開辦人近期相繼被捕。