涉私吞巿民交來失款5.6萬　年輕警被控盜竊

年輕男警被指於去年初，涉在機場監守自盜，私自「袋起」市民拾獲後交予警方的銀包，而銀包內有5.6萬港元等財物。該男警現被控以一項盜竊罪，案件今(13日)在沙田裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官將案押後至6月10日再訊，期間准被告以5000港元保釋。

被告馮奕鈞(28歲)，控罪書上沒列出他的職業。控罪指他於去年2月13日，在機場一號客運大樓離港大堂的報案中心內，盜去一個價值7000港元的銀包，內有逾5.6萬港元和銀行卡等物品，屬陳振宇的財產。

控方表示已準備好答辯，辯方則要求暫時毋須答辯，並申請押後案件以待索閱檢控文件，並透露被告下次將會聘請私人律師代表。裁判官批准辯方申請，並下令被告在保釋期間每周須到警署報到3次，以及不得離港。

據悉，有市民當晚拾獲涉案銀包，並把該銀包交到機場客運大樓的報案中心，當時被告被指負責處理相關事宜。物主後來得悉其銀包已被交往報案中心，遂前往領回，惟另一名警員翻查資料後，找不到相關立案紀錄，遂對被告起疑，最終將他拘捕。據了解，被告現時已被停職。