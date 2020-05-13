修例風波：犯罪趨年輕化　調查指因假訊息或政客鼓吹所致

新冠肺炎疫情未止，反修例示威死灰復燃，不少年輕人參與被捕。有政黨本月初就本港犯罪年輕化的問題進行問卷調查，結果發現分別有7成及6成受訪者認爲，假訊息和政客鼓吹犯法言論是煽動年輕人犯法的兩大黑手。

自去年6月至今年4月，共有逾8000人因反修例活動被捕，當中4成為學生，令人關注年輕人以身試法的問題。民建聯本月初進行了一項電話問卷調查，成功訪問1385名12歲或以上的香港居民。

調查顯示，7成受訪者認為假訊息激發年輕人做出破壞社會秩序和犯法的行為；逾6成受訪者則認為，是一些社會領袖或政治人物鼓吹犯法的言論鼓動年輕人犯法。

調查亦顯示，市民寄望學校和教師向學生灌輸守法觀念，6成5受訪者認為學校和教師在向學生灌輸守法觀念的工作做得不足夠；6成2受訪者認為政府在勸喻年輕人要守法宣傳教育工作不足；6成受訪者認為最近法庭對年輕輕犯法者的判決不夠阻嚇力等。

議員周浩鼎表示，調查反映假新聞和政客鼓吹犯法言論將不少年輕人推上犯罪不歸路，建議政府制訂《防止網絡虛假資訊法例》，禁止任何人士在社交平台及網站傳播虛假資訊，減低假新聞對社會的負面衝擊。他又建議建立教材存檔機制，要求學校及老師把教材上傳資料庫，讓公眾查閱，避免教師使用內容偏頗或失實的網上資訊。