沙中線工程醜聞無人問責　石禮謙：陳帆應下台

沙中線紅磡站工程一再出現醜聞，政府昨(12日)公布獨立調查委員會最終報告，裁定港鐵及承建商禮頓須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤。曾任港鐵獨立非執行董事的議員石禮謙今(13日)於立法會會議上表示，運輸及房屋局局長陳帆應該為今次事件問責下台。

石指出，陳帆既是運房局局長，亦是港鐵非執行董事，要同時監察局方及港鐵董事局，有雙重身份，指問責官員需要問責，即使陳減薪及道歉都不能解決問題。

議員盧偉國則表示，港鐵沙中線工程獨立調查委員會已經清楚表明，紅磡站的工程質素無太大影響，認為可以安撫市民的信心，他又贊同委員會的建議，政府應該成立專責部門處理鐵路發展，認為鐵路是本港主要的交通樞紐之一，值得政府投放資源，完善整體規劃。盧不評論是否要有政府官員為事件問責下台，認為稍後可能會有法律訴訟，但最重要是社會向前看，當局應該在一年內檢討委員會的報告，確保當中的建議落實執行。

立法會鐵路事宜小組委員會成員田北辰則表示，港鐵沙中線工程獨立調查委員會的報告寫得很到位，認為政府在事件中不應是被動的旁觀者，而應是主動的參與者，即使當局與港鐵有委託協議，都要做好監察工作。他指政府至少要公開譴責時任路政署署長鍾錦華，指不能夠在官員退休後，就將他在任時所做的事一筆勾銷。

田又批評總承建商禮頓，多年來在香港承接許多港鐵工程獲利甚多，但卻「打橫行」，有如毋須遵守香港法例，他認為香港需要專門的鐵路署，統籌處理涉及鐵路的問題。